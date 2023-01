Bella Ramsey, a atriz que surpreendeu os fãs de ‘The Last of Us’

Quando a atriz britânica Bella Ramsey estreou na TV, aos 13 anos, ela apareceu apenas por alguns poucos minutos em tela. Na época, em Game of Thrones, ela surgia em Winterfell como a poderosa Lianna Mormont, senhora da Ilha dos Ursos, para dar seu apoio aos Starks na guerra contra Porto Real. A curta, porém marcante, participação da atriz rendeu inúmeros memes e alçaram a jovem atriz ao papel de Angelica, na série His Dark Materials, também da HBO. Nada comparado, no entanto, com seu mais novo trabalho, a desbocada Ellie, personagem principal de The Last of Us, adaptação para a TV do game de enorme sucesso.

O primeiro episódio da série, que estreou na semana passada, mostrou a atriz rapidamente, quase no final, deixando um gostinho de quero mais nos fãs. No último domingo, 22, Bella, agora aos 19 anos (embora interprete uma garota de 14 anos) mostrou a que veio, provando ter sido uma escolha acertada para o papel. Nascida em Nottingham, na Inglaterra, a atriz carrega um forte sotaque britânico que precisou disfarçar para interpretar a intempestiva personagem, soando como uma garota da costa leste americana. “Tive uma excelente treinadora. Comecei as aulas antes mesmo do início das filmagens. Mudar a maneira de falar fez parte do processo de me tornar Ellie”, disse Bella em entrevista a VEJA. “Para fazer o sotaque americano, eu tive que aprender a soltar vários palavrões no meio das frases”, brincou.

No game, Ellie é uma garota imune a um fungo que destruiu a humanidade 20 anos atrás. Vivendo em uma zona de quarentena de Boston, ela deve ser levada pelo traficante Joel (Pedro Pascal) para um laboratório onde será estudada e, quem sabe, dar início à cura do mal. Ela nasceu em uma realidade já tomada pelo surto e tudo o que ela sabe do mundo, aprendeu pelos livros. No episódio, Ellie deixa a zona de quarentena pela primeira vez na vida e as cenas em que ela se deslumbra com a paisagem exterior – ainda que devastada – impressionam. “Eu quis ter certeza que estava interpretando a Ellie que os fãs conhecem, porque ela é muito icônica. Eu joguei um pouco para entender realmente quem ela era antes de fazer o meu primeiro teste”, contou.

O episódio mostrou a interação de Ellie com Joel, até este momento eles são completos desconhecidos. O traficante está apenas interessado em sua recompensa e trocaria a garota caso alguém lhe oferecesse algo mais caro. Aos poucos, porém, um vai conhecendo a história do outro e uma sentimento de pai e filha surge entre eles. É como disse a personagem Tess (Anna Torv) a Joel, pouco antes de uma (das muitas tragédias) ocorrer: “Salve quem você puder salvar”. Ellie talvez seja o seu bem mais precioso e Bella Ramsey um dos grandes trunfos.