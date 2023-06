A escolha de vida ou morte que Tom Cruise tomou em ‘Missão: Impossível 7’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Já é de conhecimento geral o gosto de Tom Cruise por dispensar dublês em cenas perigosíssimas. O ator de 60 anos de idade, porém, chegou a um extremo na filmagem de Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1, sétimo filme da franquia. O longa que estreia em 13 de julho começou a ser gravado por sua cena mais perigosa: nela, Cruise acelera em uma moto e salta de um penhasco – ele abre um paraquedas para si, enquanto o veículo cai direto para a destruição total. Detalhe: Cruise gravou a cena seis vezes, até ficar como ele queria.

Enquanto o diretor Christopher McQuarrie viu a tensão da cena como um indicativo do desejo de Cruise de dar mais veracidade ao longa, o ator revelou recentemente que tinha razões mais práticas. Segundo ele, o motivo para começar as gravações com essa cena era saber se o filme, orçado em 200 milhões de dólares, continuaria dali em diante ou não – afinal, ele poderia sair gravemente ferido ou até mesmo morrer. “Era o jeito de sabermos se continuaríamos com esse filme ou não. Vamos tirar essa dúvida no primeiro dia”, disse o ator, irônico, ao programa Entertainment Tonight.

“Eu pratiquei muito antes e estava pronto”, disse Cruise. “É preciso estar muito certo e preparado para fazer algo assim. Era importante também que eu fizesse a cena logo para não gravar outras coisas antes e perder a concentração que eu já tinha para aquele momento. Se todos estavam prontos, então vamos fazer.”

No sexto filme da saga, Missão: Impossível – Efeito Fallout, de 2018, Cruise se machucou em uma cena ao saltar de um prédio para outro, o que atrasou por um longo período o retorno das filmagens. Mas nada comparável ao exagero testado por ele agora.