A decepção de Lady Gaga com as críticas negativas a ‘Coringa 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Lançado no último dia 4, Coringa: Delírio a Dois pode não ser um fracasso completo, mas não empolga a Warner Bros: com 37,8 milhões de dólares arrecadados em seu final de semana de estreia, o longa ficou abaixo das expectativas do estúdio — que, nas projeções mais otimistas, chegavam a até 70 milhões de dólares. A situação também frustrou Lady Gaga, estrela do filme: segundo o tabloide britânico Daily Mail, a atriz e cantora estaria surpresa e decepcionada com a recepção negativa da trama.

A publicação afirmou ainda que, a salva de palmas recebida pelo filme no Festival de Veneza, no mês passado, deixou a atriz confusa com relação ás críticas. “Gaga está surpresa com a resposta ao Coringa 2 e chocada que as pessoas não o amem depois da resposta que recebeu dos críticos antes de sua estreia. Ela colocou todo o coração no filme e tem muito respeito pela base de fãs dos quadrinhos da DC”, disse uma fonte à publicação, que também atestou que a equipe da cantora estaria ansiosa para lançar novos projetos e desviar as atenções do furor em torno do filme de Todd Phillips.

Apesar da decepção, uma segunda fonte contou ao jornal que não pretende se afastar do cinema — muito pelo contrário. “Ela pensou que este filme pudesse lhe render uma indicação ao Oscar, especialmente porque o primeiro filme foi um grande sucesso e Joaquin [Phoenix] ganhou um Oscar. Agora ela gostaria de conseguir um papel no próximo e último filme de Quentin Tarantino. Ninguém sabe o que vai ser, mas ela quer fazer um teste”, escreveu a publicação.

O desempenho de ‘Coringa 2’ nas bilheterias

Alvo de grandes expectativas ao longo de todo o ano de 2024, Coringa: Delírio a Dois anda frustrando boa parte do público que lhe assiste nos cinemas e, agora, é fonte de decepção também para o estúdio Warner Bros., tendo arrecadado 37,8 milhões de dólares em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos — quantia farta, mas bem menor do que valores anteriormente estimados entre 70 e 40 milhões de dólares. Em 2019, o antecessor chegou a movimentar 39 milhões apenas em sua sexta-feira de estreia, tendo sido produzido com um quarto do orçamento da sequência, que teve 200 milhões ao seu dispor.

Mesmo assim, o filme conquistou a primeira posição no ranking de bilheterias dos Estados Unidos, desempenho agridoce similar ao que teve no Brasil. Por aqui, segundo a Comscore, o longa atraiu mais de 900.000 espectadores e gerou 20,43 milhões de reais, desbancando o esotérico A Forja – O Poder da Transformação. O valor fica atrás de outros finais de semana de estreia em 2024 como Divertida Mente 2 (96,62), Deadpool & Wolverine (45,27) e Meu Malvado Favorito 4 (28,13). Ao redor do globo, Delírio a Dois já acumula 121 milhões de dólares, mas precisa atrair mais 379 milhões para se tornar verdadeiramente lucrativo.

Qual é a história de ‘Coringa 2’?

Na trama, o palhaço assassino se prepara para o julgamento pelos crimes que cometeu no primeiro filme, em uma batalha legal que logo se transforma em crise de identidade. Dividido entre o alter ego poderoso e a psique fragilizada, o vilão é tentado a se entregar à anarquia por uma nova amada, Lee (Lady Gaga), a Arlequina, que abastece seus delírios de maneira traiçoeira, com o auxílio de múltiplos números musicais.

