‘Coringa: Delírio a Dois’: um acerto e dois erros do filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Sequência do elogiado Coringa, que fez um bilhão de dólares em bilheteria em 2019, o filme Coringa: Delírio a Dois, do diretor Todd Phillips, acaba de chegar aos cinemas embalado por altas expectativas. Um detalhe, porém, vale ser destacado: a nova aventura conta com diversos números musicais. Confira no vídeo a seguir detalhes sobre a produção.

