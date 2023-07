A bizarra animação tcheca que bomba na internet 15 anos após lançamento

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há algumas semanas, as redes sociais foram tomadas por trechos de uma animação de visual peculiar — sobretudo de cenas focadas em uma personagem loira de olhos azuis, caracterizada com vestido vermelho, ostentando seios fartos e cabelo preso no estilo maria-chiquinha. Ninguém entendeu de onde a tal de Katy havia surgido, mas subitamente ela se tornou o ícone do momento na internet. Eis o fato curioso: as imagens não são, como podem sugerir, de algum videogame alternativo ou desenho tipicamente infantil, mas, sim, de Uma Fazenda Maluca (Goat Story), animação tcheca independente de 2008, que chegou aos Estados Unidos em 2010.

O filme está disponibilizado na íntegra no YouTube, inclusive em sua versão dublada, o que contribuiu para que virasse um fenômeno — e rendesse milhares de memes — 15 anos após seu lançamento. Baseada em um conto da literatura tcheca, a trama é ambientada nos anos 1400 e acompanha o camponês Jemmy, recém-chegado à Praga para ajudar na construção do famoso Orloj — o Relógio Astronômico da capital. Ele, então, conhece Katy e se apaixona. Sua cabra de estimação fica com ciúmes. Uma série de confusões ligadas à construção do relógio acarreta na trágica execução pública de sua amada.

Uma narrativa um tanto obscura, que contém até mesmo cenas adultas — receita bizarra na medida certa para despertar a curiosidade de uma multidão: no TikTok, as tags #goatstory e #umafazendamaluca acumulam, cada uma, mais de 40 milhões de visualizações. O famoso relógio, ponto turístico real de Praga, passou a ser visitado pelos recém-tornados fãs da animação, gerando conteúdo para os jovens da geração Z. A comunidade cinéfila virtual, por sua vez, alimentou a discussão apontando semelhanças entre a produção tcheca e Pearl, terror cult da A24 estrelado por Mia Goth:

https://twitter.com/VICTOR_mkt/status/1675523558418554880?s=20

Sexualizada e desajeitada ao mesmo tempo, a figura caricata de Katy caiu nas graças dos memes que circulam on-line. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o criador e diretor Jan Tománek rebateu críticas sobre sua animação. “É interessante como muita gente tem problema com a estilização de uma personagem com seios grandes. Os traços precisam ser exagerados em animação. É hipocrisia. Nariz grande não é problema, mas seios grandes ofendem algumas pessoas”, defendeu. “Quase todo filme de animação infantil americano tem alguma violência, pessoas brigando. Não há um pingo de violência em Goat Story e, ainda assim, devido aos seios grandes, que são naturais, ele foi classificado com restrição para algumas faixas etárias”, lamentou.

Segundo Tománek, a animação se tornou a de maior sucesso na história da República Tcheca. Somada à sua sequência, Uma Fazenda Maluca 2, de 2012, a franquia foi assistida nos cinemas do país por mais de 350 mil pessoas — até então, o público de animação local não ultrapassava os 80 mil, segundo o diretor. “Como o filme não era de primeira linha como a Pixar, naturalmente dividiu o público entre os que o amavam e os que o odiavam. Assim como está acontecendo agora na internet”, constatou.