3 séries e um filme do intrigante diretor de ‘O Mundo Depois de Nós’

Giro VEJA - quarta, 13 de dezembro

A sabatina de Dino e Gonet, o processo contra Janones e a CPI da Braskem

Nesta quarta-feira, 13, as atenções estão voltadas para as sabatinas de Flávio Dino, indicado para o STF, e Paulo Gonet, escolhido para a PGR, no Senado. O ministro da Justiça evitou entrar em embates quando questionado por senadores e afirmou que faz distinção entre juiz e político. As votações das indicações no Senado, o processo disciplinar contra o deputado André Janones e a CPI da Braskem são os destaques do Giro VEJA.