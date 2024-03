A história real que inspirou o filme À Procura da Felicidade

Filme em exibição na Sessão da Tarde nesta quinta-feira, 28, À Procura da Felicidade é baseado na vida real de Chris Gardner, um americano que passou por dificuldades parecidas com a do personagem interpretado por Will Smith. No longa, Chris e seu filho, Christopher (Jaden Smith, também filho do ator realidade), de cinco anos, chegam a morar na rua enquanto o pai faz de tudo para conseguir sustentá-los em São Francisco, nos Estados Unidos, na década de 1980. A comovente trajetória rendeu a Will Smith uma indicação ao Oscar, mas só acompanha um ano da vida de Chris Gardner.

De acordo com o livro de memórias do próprio Chris Gardner publicado em 2006, sua infância foi difícil em Milwaukee, Wisconsin, em meio à pobreza e com um pai ausente, além de um padrasto abusivo. Menino, chegou a ser abrigado em lares temporários por alguns períodos após sua mãe, Bettye Jean, ser presa após tentar matar o marido para se defender de suas agressões. Após se formar na escola, ele passou quatro anso na Marinha dos Estados Unidos. Depois, se mudou para a Califórnia para tentar a vida.

Enquanto o filme mostra Gardner na juventude como um vendedor falido após investir em scanners portáteis de densidade óssea, na verdade ele vendia diversos tipos de suprimentos médicos. De fato, quando estava com 27 anos, ele precisou dormir na rua, em banheiros públicos e em abrigos da cidade com seu filho, mas a criança tinha apenas 14 meses de idade — e não 5 anos como o personagem de Jaden Smith.

Em À Procura da Felicidade, Gardner recebe a oportunidade de estagiar em uma grande empresa após impressionar um executivo ao resolver um cubo mágico durante uma corrida de táxi. Segundo a biografia dele, sua oportunidade de estágio na Dean Witter Reynolds surgiu apenas de sua habilidade comunicativa ao conhecer um corretor da bolsa e ao passar em um teste, marcando sua entrada no mercado financeiro. Com o tempo, ele conseguiu se tornar um corretor da bolsa bem-sucedido e atualmente dá palestras falando de sua jornada de superação. Sua fortuna era estimada em 60 milhões de dólares em 2016, segundo a BBC.

