A história real de ‘Vitórias de Uma Vida’, filme da ‘Sessão da Tarde’

Filme da Sessão da Tarde desta quarta-feira, 1º, Vitórias de Uma Vida (2014) é baseada na história real de Gabby Douglas, a primeira ginasta negra da a se tornar a campeã individual geral de uma edição dos Jogos Olímpicos. Na ficção, a jovem americana é interpretada por Sydney Mikayla na infância e Imani Hakim na adolescência, e sua mãe, Natalie Hawkins, é vivida por Regina King. Gabby também fez história como a primeira americana a conquistar o ouro em competições individuais e coletivas em uma mesma Olimpíada.

Com uma infância humilde, Gabby era uma dos quatro filhos de uma mãe solo em Newport News, no estado da Virgínia (EUA). Aos seis anos, a menina começou a frequentar um centro de ginástica da cidade e começou a se destacar desde nova. Aos oito, ganhou seu primeiro campeonato, em 2004, levando o título de campeã estadual. Aos dezesseis, passou a integrar o equipe feminina de ginástica olímpica dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. Além de Gabby, o grupo era formado por Simone Biles, Laurie Hernandez, Madison Kocian e Aly Raisman.

Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, a ginasta conquistou uma medalha de ouro, e anunciou uma pausa na carreira. Na época, a americana se tornou uma das primeiras ginastas a denunciar os abusos do médico Larry Nasser, integrante do comitê norte-americano. Outras centenas de vítimas — incluindo a também campeã olímpica Simone Biles — depuseram contra o ex-médico, que agora está preso, respondendo a seus crimes na justiça dos Estados Unidos.

Há três meses, Gabby Douglas anunciou seu retorno ao esporte após seis anos afastada e avisou que quer competir nas Olimpíadas de Paris, do ano que vem.

