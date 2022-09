Vinicius Poit: ‘Governo jogou responsabilidade da crise para a população’

Pré-candidato do Novo ao governo de São Paulo, Vinicius Poit promete um corte linear de impostos já na largada da gestão, caso seja eleito para comandar o Palácio dos Bandeirantes. Crítico ferrenho do aumento de ICMS aplicado ainda durante a pandemia, Poit diz que a primeira medida de seu governo será revogar todos os aumentos de tributo que possam ser alterados por meio de decreto.

“O governo do estado está com as finanças em dia, está com dinheiro sobrando no caixa, mas isso teve um preço muito caro. Isso não foi pago pelos políticos, foi pago pela população. O governo está com a arrecadação e com muito dinheiro em caixa porque, em plena pandemia, aumentou impostos”, afirmou Poit, em entrevista ao VEJA e Vote, projeto que reúne o melhor da cobertura de VEJA para as eleições.

Defensor de medidas como a privatização da Sabesp, a revisão da estabilidade no serviço público e o enxugamento da máquina pública, Poit diz que as perdas com arrecadação podem facilmente ser compensadas por um remanejamento de recursos em áreas onde há sobra. Segundo ele, é preciso cortar até mesmo a ala residencial do Palácio dos Bandeirantes. “Tem que acabar com essa coisa de Palácio”, emenda o deputado.

