União Brasil lança Bivar, rifa Moro e prioriza negociação com centro

Um dia depois de Sergio Moro ter dito que segue interessado em ser candidato a presidente, o União Brasil decidiu lançar oficialmente para a vaga o presidente da legenda, Luciano Bivar. Ontem, na estreia da nova temporada do Amarelas On Air, Moro descartou disputar uma vaga de deputado federal. Disse que seu projeto é nacional e afirmou que deu um passo para trás na candidatura ao Planalto em nome da união do centro. A decisão sobre seu destino, segundo ele, caberá ao seu novo partido. E menos de 24 horas depois, o União Brasil deu uma resposta. Com o lançamento de Bivar, o partido confirma que a prioridade agora é negociar um acordo com outros partidos de centro. As negociações da terceira via e a capa de VEJA sobre a busca pelo voto jovem são os temas de Giro VEJA desta quinta-feira.