Silva e Luna é mais um a expor interferências de Bolsonaro

A entrevista concedida a VEJA desta semana pelo ex-presidente da Petrobras Joaquim Silva e Luna engrossa a lista de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro que o acusam de interferir na autonomia dos órgãos que fazem parte do seu governo. Demitido nesta semana, Silva e Luna passou a ser visto como bode expiatório, em meio à tentativa do presidente Jair Bolsonaro de proteger seu governo do impacto político provocado pela forte alta dos preços dos combustíveis. A entrevista de Silva e Luna a VEJA e os desdobramentos da crise no PSDB são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.