Ricardo Barros: ‘Não vai ter surpresa, a PEC vai passar’

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), vê tudo muito bem engatilhado para que o Congresso avalize de vez a PEC da Transição, que vai permitir ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva furar o teto de gastos para bancar promessas de campanha. Quem ouve até custa a lembrar que se trata do líder do governo Bolsonaro: “Está tudo muito bem amarrado. Não vai ter surpresa. A PEC vai passar e vamos votar o Orçamento na semana que vem”.

Barros diz que ainda haverá tentativas dos deputados da base governista de aprovar destaques como a redução do prazo da licença para gastar de dois para um ano. Mas o resultado final, disse ele à coluna, depende muito do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Que já se encarregou de agilizar a tramitação e anda com cacife de sobra para influenciar a votação no plenário.

De qualquer forma, todo mundo parece bem contente com a PEC, que deve ajudar a resolver tanto o problema de caixa de Lula quanto o de Bolsonaro.