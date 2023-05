Randolfe Rodrigues: ‘Há um superdimensionamento da crise’

Aos olhos do senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), a polêmica deflagrada nos últimos dias sobre um esvaziamento da política ambiental do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é exagerada. Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, o líder do governo no Congresso esteve na última sexta-feira na reunião convocada por Lula para contornar a crise. E ficou claro, segundo ele, que não haverá desvios na política ambiental prometida pelo presidente.

“Há um superdimensionamento da crise”, afirma Randolfe. “Eu sei que existe uma ansiedade, depois de quatro anos de boiada passando, de desmatamento na Amazonia, de ausência de governança ambiental, de políticas de genocidas contra os povos originários, como aconteceu com os povos ianomâmi, há uma uma ansiedade de parte da sociedade brasileira de restaurar o protagonismo da agenda ambiental e de defender e proteger os direitos dos povos originários. É normal isso. Mas o próprio presidente disse: esse jogo está só começando”, afirmou Randolfe.

A crise a que Randolfe se refere ganhou contorno na semana passada, após uma comissão mista alterou a medida provisória que reorganizava a Esplanada. As mudanças no texto provocaram um esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente, de Marina Silva, e dos Povos Indígenas, sob comando de Sonia Guajajara. A notícia veio pouco depois do atrito envolvendo o próprio Randolfe e Marina Silva, por conta da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, o que culminou na decisão do senador de deixar a Rede Sustentabilidade.

Apesar da insatisfação manifestada publicamente por Marina, Randolfe rejeita qualquer possibilidade de a ministra deixar o governo, seja por vontade própria ou do presidente Lula. “Não foi nem cogitado”, afirmou o líder, negando qualquer semelhança entre a situação atual e o que ocorreu no passado, quando Marina deixou o governo Lula após bater de frente com a então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. “Eu estou muito seguro de que o presente e o futuro não repetirão o passado.”

