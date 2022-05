Pesquisas alimentam no PT esperanças do voto útil em Lula

Duas pesquisas divulgadas desde ontem consolidaram a dianteira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. Hoje, nova pesquisa XP/Ipespe traz Lula com 45% das intenções de voto, contra 34% do presidente Jair Bolsonaro. Mas os números do Datafolha, que vieram a público no fim da tarde de ontem e tomam por base uma metodologia mais tradicional, são tidos como estratégicos pela campanha petista.

Como Lula tem 48% das intenções de voto, 21 pontos de frente sobre os 27% do presidente Jair Bolsonaro, a campanha petista vê tudo para dobrar a aposta num plano para conquistar o eleitor que, em outras circunstâncias, não votaria no PT. Sem João Doria na disputa, Lula consegue alcançar a marca de 54% dos votos válidos no primeiro turno, contra 30% de Bolsonaro, reacendendo a ideia de levar a disputa no primeiro turno.

Os números expressam mais uma vez a dificuldade dos demais candidatos em romper a polarização da disputa presidencial. É justamente sobre os desafios para que a senadora Simone Tebet (MDB) consiga se firmar como terceira via que trata a capa de VEJA desta semana. As últimas pesquisas Datafolha e XP/Ipespe e a capa de VEJA desta semana são os temas do Giro VEJA.

