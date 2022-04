O dilema do PT sobre a comunicação da campanha de Lula

Provocou muito barulho a possível escolha de Edinho Silva para comandar a comunicação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diante do favoritismo do ex-ministro de Dilma Rousseff para a vaga do também ex-ministro Franklin Martins, ouve-se dentro da legenda um argumento contrário à indicação: o de que seria ruim desfalcar a campanha de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes.

Edinho Silva é prefeito de Araraquara e foi recrutado para cuidar do programa de governo de Haddad. Ele não precisa renunciar à administração municipal para assumir qualquer função nas campanhas do partido. Edinho tem ótima relação com Lula e com Haddad. E tem bom trânsito nas principais correntes internas do PT. Mas é um nome que destoa do que os petistas chamam de “República dos Compadres”. Sua ida para a campanha presidencial mexeria com os interesses da velha guarda do partido.

+Leia também: O que pensa Edinho Silva, cotado para assumir a comunicação de Lula