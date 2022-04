O que pensa Edinho Silva, cotado para assumir a comunicação de Lula

Cotado para assumir a comunicação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva não anda tendo muitas horas de sono. O que é bom, se ele tiver que conciliar todas as tarefas que já tem com a possível nova função. Além de comandar prefeitura de Araraquara, ele foi recrutado pouco tempo atrás para montar o programa de governo de Fernando Haddad.

Edinho é defensor da tese de que Lula precisa conquistar o eleitor que hoje não faz parte da base mais fiel do PT. “Lula, como o líder experiente que é, sabe que o nosso maior desafio nesta eleição é dialogar com aqueles que não são nossos”, disse Edinho à coluna, no início deste mês. Segundo ele, a aliança firmada com Geraldo Alckmin foi um passo importante nessa direção.

Ex-ministro da Comunicação Social no governo Dilma, Edinho é próximo de Lula e de Fernando Haddad dentro do PT. As conversas para que ele assuma o lugar de Franklin Martins se intensificaram muito nos últimos dias, diante do acirramento da crise na comunicação da campanha petista. Mas, segundo apurou a coluna, ainda não houve convite formal por parte do ex-presidente.

