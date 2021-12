O caixa da eleição em primeiro lugar

O Orçamento de 2022 deixou de lado o que deveria ser prioridade do governo para cuidar do que é importante para a eleição. Fundão eleitoral, reajuste para policiais, criação de cargos e até compra de aviões encabeçam a lista de prioridades. Líderes do chamado Centrão comemoraram o resultado. O Orçamento do ano que vem e as pressões de partidos como PSB e PSD sobre Geraldo Alckmin são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.