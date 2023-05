O alvo da vez do fogo amigo bolsonarista

Tem gente em volta do ex-presidente Jair Bolsonaro profundamente irritada com os diagnósticos políticos feitos pelo senador Flávio Bolsonaro. O incômodo tem a ver com o fato de que o filho do ex-presidente, na avaliação de alguns conselheiros, vem minimizando sucessivamente o risco político envolvido nas investigações que correm contra ele.

Tem quem fale nas rodinhas bolsonaristas em “miopia” do filho 01 e o responsabilize por muitas das “trombadas” que balançaram o ex-presidente nos últimos meses.

Um exemplo recente, segundo um desses relatos, é que Flávio teria tentando encher a cabeça do pai com a tese de que a polêmica sobre a possível inelegibilidade esfriou. Outros integrantes do time discordam. Radicalmente, aliás. Acham que essa ainda é a maior pedra no sapato do ex-presidente.

+Veja também: Moraes vincula 2 filhos de Bolsonaro e 14 deputados a golpe