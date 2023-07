O alerta que as articulações sobre Pochmann e Mantega trazem para o PT

A escolha de Marcio Pochmann para comandar o IBGE vem sendo vista em Brasília como um alerta para o PT a respeito da reforma ministerial. Ao garantir a indicação do economista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria preparando o terreno para um corte grande no espaço do partido na Esplanada.

Vai na mesma linha o esforço do presidente em conseguir um bom posto para o ex-ministro Guido Mantega, segundo líderes petistas. O primeiro balão de ensaio lançado foi a operação para tentar emplacar Mantega no comando da Vale. Mas o mercado torceu o nariz. A nova alternativa ventilada é um posto no Banco Mundial.

Lula deve bater o martelo sobre as trocas na Esplanada nas próximas semanas. O comando petista, embora ainda reclame, já se conformou em ceder espaço para o Centrão. Lula ainda não definiu quais pastas serão entregues ao PP e ao Republicanos.

