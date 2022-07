Lula vive enorme dilema na PEC Kamikaze e teme dar munição a Bolsonaro

O avanço da PEC Kamikaze, que reúne o novo pacote de bondades eleitoreiras do Jair Bolsonaro, acendeu o sinal amarelo na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O time petista fala em “armadilha”. Sabe bem que a proposta vai pressionar ainda mais a inflação e criar um estrago nas contas públicas que será herdado por um eventual novo governo. Mas ninguém ali quer ir contra iniciativas que gerem um alívio imediato no bolso do consumidor.

Nos últimos dias, Lula incorporou o tema ao discurso, mas não saiu de cima do muro. O petista acusou Bolsonaro de tentar “comprar o povo brasileiro”. Mas insistiu que a população tem que “colocar a mão no dinheiro”, com o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600, por exemplo. E, enquanto a presidente do PT, Gleisi Hoffmann chamava a PEC de “vergonhosa”, o partido votava a favor do projeto no Senado. E ainda acusava uma falta de orientação por parte da cúpula da legenda.

A dúvida maior, neste momento, é como tratar desse assunto na esfera judicial. A campanha avalia se há uma forma de contestar judicialmente o movimento de Bolsonaro, sem amargar o impacto eleitoral desse ataque. A equipe jurídica da campanha até levantou argumentos para questionar a PEC, ainda sem saber se esse poder de fogo será usado de alguma forma. O ideal, disse um integrante da campanha petista à coluna, seria encontrar uma forma de minar a PEC, sem que Lula e parlamentares do partido sejam protagonistas desse movimento.

Parte da campanha de Lula acredita que ainda pode acontecer algo semelhante ao que ocorreu até agora com o programa Auxílio Brasil. Apesar da elevação do valor do benefício para R$ 400, a reformulação do programa Bolsa Família até hoje não rendeu a Bolsonaro os frutos que sua campanha esperava. O eleitor, segundo as pesquisas de intenção de voto, não associa o benefício ao atual governo. Sem contar que o poder de compra do Auxílio foi corroído em parte pela inflação. Mas nada disso muda o fato de que o estrago nas contas públicas vai ficar para quem assumir o governo em 2023.

Outra ala do time petista é bem menos otimista. Esse grupo insiste que o vale-tudo de Bolsonaro pode dar resultado no curto prazo, convencendo parte do eleitorado a dar mais um voto de confiança ao governo. Seria uma forma de o presidente aumentar sua competitividade na corrida presidencial e garantir um segundo turno. A tese é que, se Bolsonaro souber criar uma ilusão de que o Brasil vai melhor na Economia, pode haver um prejuízo irreversível para Lula na disputa.

