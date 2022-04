Nova pesquisa: o efeito do Auxílio Brasil nos eleitores de Lula 

A mais nova pesquisa do FSB/BTG, divulgada nesta segunda-feira, 25, mostra que o ex-presidente Lula perdeu significativamente votos entre os beneficiários do Auxílio Brasil entre março e abril. Mas os votos não migraram para Bolsonaro, como seria de esperar. Em março, 59% dos entrevistados que recebem o Auxílio votariam em Lula, percentual que caiu para 50% em abril. Os que não recebem, mas alguém de casa recebe, caiu de 58% para 47%. Entre os beneficiários, no entanto, Bolsonaro ganhou apenas um ponto percentual entre uma pesquisa e outra, de 22% para 23% das intenções de voto. Já os que têm alguém em casa que recebe o benefício, os votos para Bolsonaro subiram de 25% para 28%. O grosso dos votos migraram mesmo para a opção “branco/nulo”. A opção “outros candidatos” teve pouca alteração. Vale destacar que apenas 15% do eleitorado recebe ou alguém da casa recebe, segundo os dados da pesquisa. Já entre os eleitores que não recebem Auxílio Brasil, as intenções de voto em Lula não tiveram alteração e Bolsonaro ganhou pontos, vindos especialmente de “outros candidatos”, refletindo a migração de votos de Sergio Moro.

Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a casa deve votar em breve o novo Auxílio Brasil e não descartou que haja até mesmo um reajuste no benefício.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.