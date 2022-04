Lula e Bolsonaro dizem que vão aos debates. Será?

Nas últimas semanas, tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto o presidente Jair Bolsonaro, líderes nas pesquisas de intenção de voto da corrida presidencial, deram declarações afirmando que pretendem participar de debates eleitorais.

Bolsonaro, como mostrou recentemente a coluna, tem dito a portas fechadas que vai participar dos confrontos na televisão. E avisou ao filho Flávio Bolsonaro, encarregado de coordenar seu comitê de campanha, a repassar o recado adiante.

Lula, por sua vez, disse há pouco, em entrevista à Rádio Jangadeiro, do Ceará, que não tem problema em encarar os confrontos. E ainda alfinetou Bolsonaro. “Eu não vejo problema de fazer debate. Só não sei se ele (Bolsonaro) vai. Não sei se ele não vai inventar alguma coisa outra vez. O debate é bom porque ele não vai poder mentir.”

Os debates presidenciais de VEJA já têm data marcada. Serão realizados em conjunto com um pool de veículos de comunicação, com SBT, Estadão/Eldorado e Novabrasil FM. No primeiro turno, o enfrentamento dos candidatos à Presidência se dará no dia 17 de setembro. No segundo turno, no dia 22 de outubro.

+Saiba mais: VEJA, SBT, Estadão e Novabrasil FM firmam parceria para debates eleitorais