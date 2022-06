Lula deixa de lado controle da mídia e avalia aproximação com a imprensa

O tema do controle social da mídia, bandeira histórica do PT, caiu lá para baixo na lista de prioridades da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fala-se no time petista em priorizar, neste momento, uma aproximação com os meios de comunicação.

A campanha de Lula, segundo interlocutores, já começa a discutir, por exemplo, a possibilidade de realizar encontros com representantes do setor. Outra ideia em circulação é concentrar o discurso da democratização da informação no fortalecimento de veículos estatais, como a EBC.

