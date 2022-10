Lula dá o troco em Bolsonaro ao amarrar apoios de Simone Tebet e FHC

Atualizado em 5 out 2022, 17h54 - Publicado em 5 out 2022, 17h30

O presidente Jair Bolsonaro largou na busca por apoio neste segundo turno, mas esta quarta-feira foi dia de comemoração no campo adversário. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva amarrou os apoios de diversos nomes importantes na política nacional, entre eles o da senadora Simone Tebet (MDB) e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). A corrida por apoios no segundo turno e os preparativos para os debates da nova etapa da eleição são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.