José Eduardo Cardozo: ‘Pode não ter golpe, mas Bolsonaro criará confusão’

Ex-ministro da Justiça durante o governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo rechaça a ideia de que as sucessivas ameaças de ruptura institucional feitas Jair Bolsonaro sejam apenas um discurso vazio. Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Cardozo nega que haja ambiente para um golpe. Mas se diz absolutamente convicto de que o presidente criará confusão e tensão institucional, caso o resultado das urnas seja diferente da sua vitória.

“Eu acredito que não há condições, neste momento, políticas, sociais e institucionais para um golpe. Acho que Jair Bolsonaro pode criar confusão. Isso ele vai criar”, afirmou. As declarações de Cardozo ocorrem após uma nova escalada no discurso de Bolsonaro. Nesta semana, o presidente retomou sua ofensiva contra a Justiça e o sistema eleitoral, ao convocar embaixadores para atacar a segurança da urna eletrônica.

Responsável por defender Dilma no processo de impeachment, Cardozo relembra os tempos em que dividiu o plenário da Câmara dos Deputados com Bolsonaro. E argumenta que ex-colega sempre fez uma defesa aberta da ditadura. O que impedirá um golpe, diz ele, são as instituições brasileiras, que em sua avaliação não compactuam com o movimento do presidente. Ainda assim, Cardozo insiste que as instituições brasileiras não sairão ilesas desse processo.

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta de jornalistas de VEJA e convidados. A entrevista de Cardozo contou com a participação de Amanda Klein, comentarista da Jovem Pan News e da RedeTV!, e de Cynthia Martins, âncora da TV Band e da rádio Bandnews FM.

Continua após a publicidade

O Amarelas On Air é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. O programa estreou em setembro do ano passado e, desde então, recebeu grandes nomes da cena política e econômica do país. A entrevista está disponível no YouTube, Facebook e Twitter. Também possui versões no Instagram e LinkedIn.

1/7 José Eduardo Cardozo, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/7 José Eduardo Cardozo, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/7 José Eduardo Cardozo, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/7 José Eduardo Cardozo, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/7 José Eduardo Cardozo, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/7 As jornalistas Amanda Klein, Clarissa Oliveira e Cynthia Martins na bancada para a entrevista com o ex-ministro - (Kaio Lakaio/VEJA) 7/7 José Eduardo Cardozo, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA)

Inscreva-se nos canais de VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o programa.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Amarelas On Air e sobre bastidores da política nacional em https://veja.abril.com.br/blog/clarissa-oliveira/

Continua após a publicidade