Guilherme Boulos cobra lealdade do PT: ‘Gente séria cumpre acordos’

Escalado para disputar a prefeitura de São Paulo no ano que vem, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) passou os últimos dias desviando de ataques vindos de setores do PT. Embalado pelas promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a corrida municipal, o deputado minimiza as divergências petistas, em entrevista ao Amarelas On Air desta semana. Segundo ele, a aliança entre o PT e o PSOL já está em fase de construção e será efetivada.

Na semana passada, ao jornal O Estado de S.Paulo, o secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, chamou de “burra” a aliança com Boulos. Para o secretário petista, o apoio seria um “jogo de perde-perde”. Tatto foi candidato do PT na cidade em 2020. Foi eliminado no primeiro turno em sexto lugar, com apenas 8,65%. Acabou apoiando Boulos no segundo turno, vencido pelo então prefeito, Bruno Covas (PSDB).

Ao Amarelas On Air, Boulos – que até então vinha evitando bater de frente com Tatto – disse considerar “equivocada” a postura do dirigente. Ainda assim, o deputado disse não ver risco algum ao acordo firmado no ano passado, quando retirou sua candidatura ao governo de São Paulo em favor de Fernando Haddad.

“Não é uma palavra mal colocada que tem condições de apagar a historia, apagar os compromissos e apagar os acordos. E tem uma coisa que, na política assim como na vida, é muito cara. Gente séria cumpre acordo. E eu acredito que as pessoas que firmaram esse acordo comigo são sérias. E por isso estou muito tranquilo em relação ao cumprimento dele”, afirmou Boulos.

À medida que ensaia o discurso para o ano que vem, Boulos prefere endurecer as críticas ao atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). O emedebista, segundo ele, é desconhecido do eleitorado e busca se associar ao bolsonarismo. Para o deputado, o rival deixa a cidade em estado de “abandono”, enquanto tenta construir uma aliança para sua reeleição.

O deputado federal Guilherme Boulos durante entrevista ao programa Amarelas On Air, de Veja

