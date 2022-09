Elvis Cezar: ‘O governo de São Paulo hoje é uma caixa preta’

Crítico do aumento de impostos promovido pelo governo paulista durante a pandemia, o candidato do PDT ao governo de São Paulo, Elvis Cezar, reconhece que quem assumir o Palácio dos Bandeirantes no ano que vem terá dinheiro suficiente em caixa para colocar em prática ideias lançadas durante a campanha. Mas falta, segundo ele, transparência nos gastos públicos da atual gestão.

“O governo de São Paulo hoje é uma caixa preta”, afirmou o pedetista em entrevista ao VEJA e Vote, projeto voltado à cobertura das eleições 2022. Cezar comentou as contas públicas ao falar especificamente sobre um tema que circula com frequência na campanha estadual: o risco de aumento das tarifas do transporte público a partir do ano que vem.

De acordo com ele, o governo paulista não pode impor um reajuste à população neste momento, se quiser reaquecer a economia. Mas terá também de atentar para um possível “colapso” das empresas do setor. A saída, disse ele, tende a ser um subsídio. “A tarifa não pode aumentar, porque precisamos estimular o emprego, a produtividade e desonerar”, afirmou.

Cezar prometeu expandir para o Estado iniciativas que, segundo ele, tornaram-se marca de sua gestão como prefeito de Santana de Parnaíba, na região metropolitana na capital. E citou como exemplo a criação de um sistema totalmente digitalizado de monitoramento da saúde estadual. “Só não faz, primeiro, quem não sabe fazer. E quem não tem visão.”

