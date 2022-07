Cardozo vê culpa de Bolsonaro em crimes: ‘O chefe dá voz de comando’

Ex-ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo afirma que cabe “sem sombra de dúvida” ao presidente Jair Bolsonaro a “responsabilidade política” por crimes como o assassinato de um dirigente petista por um bolsonarista, durante uma festa de aniversário decorada em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou ainda as mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia.

Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Cardozo reconhece que não se trata de atribuir responsabilidade jurídica pelos acontecimentos, nas nas esferas civil ou criminal. Ele argumenta, entretanto, que o discurso político do presidente está por trás do ambiente de intolerância que tomou o País.

“O Brasil nunca viu nas suas ruas tamanha intolerância como se vê hoje. E, claro, o chefe do Executivo dá a voz de comando, algumas pessoas o seguem. Literalmente. Acreditam no que ele fala”, afirmou Cardozo. “É impossível desvincular Jair Bolsonaro desses dois episódios e de tantos outros que podem acontecer no futuro.”

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta de jornalistas de VEJA e convidados. A entrevista com Cardozo teve a participação de Amanda Klein, comentarista da RedeTV e da Jovem Pan News, e Cynthia Martins, âncora da TV Band e da rádio Bandnews FM.

