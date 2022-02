Bolsonaro: ‘Se Biden convidar, eu vou’

https://youtu.be/K3L8YrkaHwM

O presidente Jair Bolsonaro minimizou hoje risco de um desgaste diplomático com os Estados Unidos, por conta da viagem oficial que ele vai fazer para Rússia ainda em fevereiro. O encontro foi marcado para o próximo dia 14 e alimenta a especulação sobre uma reação do governo americano de Joe Biden. Mas Bolsonaro deu de ombros, no encontro que teve com o novo presidente do Peru, Pedro Castillo. Disse que tem um bom relacionamento com todo mundo. E praticamente desafio Biden a convidá-lo para um encontro nos Estados Unidos. A fala de Bolsonaro sobre a relação com Biden e as declarações do ex-presidente Lula sobre a política de preços da Petrobras são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.