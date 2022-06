Baleia Rossi: ‘Há um desespero total no governo Bolsonaro’

Com um discurso otimista sobre as chances de uma reviravolta na corrida presidencial, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, diz enxergar na candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) uma oportunidade inédita de romper a polarização da disputa pelo Palácio do Planalto. Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, o deputado minimiza as pesquisas de intenção de voto e diz que a discussão sobre o que importa para o eleitor foi substituída por uma briga ideológica entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Rossi diz ver um vácuo de propostas para enfrentar a escalada da inflação, expressa na disparada dos preços de alimentos e combustíveis. E o governo Bolsonaro, segundo ele, vem falhando em todas as tentativas de solucionar o problema.

“Na ala política do governo, há um desespero total. Por quê? Porque a percepção deles é que, se não conseguirem baixar o preço da gasolina, do álcool e do diesel, a eleição já foi. E, nesse desespero, a gente acaba vendo soluções abstratas, que no final não vão resultar na diminuição do preço na bomba. Agora fala-se em aumentar a tributação sobre a Petrobras. Você já viu cinco, seis ideias e nenhuma garante que o diesel vai estar mais barato, que a gasolina vai estar mais barata”, afirmou.

Baleia Rossi criticou a ideia de mexer na Lei das Estatais. E atacou duramente o discurso do presidente Jair Bolsonaro em apoio a uma CPI sobre os combustíveis. “Fato inédito, né? O próprio governo querendo fazer uma CPI para investigar talvez a ausência de uma diretriz do próprio governo para resolver um problema sério.”

Segundo o presidente do MDB, Simone Tebet será apresentada ao eleitor como uma candidata capaz de se contrapor tanto a Lula como a Bolsonaro. O MDB, de acordo com o deputado, estima que a senadora tem condições de alcançar dois dígitos nas pesquisas mais adiante na campanha. “E eu tenho absoluta convicção de que, quando as pessoas perceberem que existe uma alternativa aos extremos, aos polos que já estão colocados, nós vamos ter um crescimento significativo da candidatura dela.”

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta de jornalistas de VEJA e convidados. Nesta edição, estiveram presentes Carlos Melo, cientista político e professor do Insper, e Leonardo Martins, repórter do portal UOL.

O Amarelas On Air é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. O programa estreou em setembro do ano passado e, desde então, recebeu grandes nomes da cena política e econômica do país. A entrevista está disponível no YouTube, Facebook e Twitter. Também com versões para Instagram e LinkedIn.

1/6 Baleia Rossi, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/6 Clarissa Oliveira durante entrevista com Baleia Rossi, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/6 Baleia Rossi, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/6 Carlos Melo, cientista política, durante entrevista com Baleia Rossi, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/6 Baleia Rossi, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/6 Leonardo Martins durante entrevista com Baleia Rossi, o convidado da semana do programa "Amarelas On Air", de Veja - (Kaio Lakaio/VEJA)

