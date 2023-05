As prioridades de Lula na articulação da nova regra fiscal

A negociação do novo arcabouço fiscal ingressa hoje numa semana decisiva, com o início das discussões no Congresso Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu tomar a dianteira das articulações e reuniu ministros na manhã desta segunda-feira para discutir os próximos passos desse plano. A apresentação do relatório sobre a nova regra e a entrevista do presidente do TCU, Bruno Dantas, ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

