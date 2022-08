A torcida de Lula para que Bolsonaro erre a mão no 7 de setembro

Já que não há como segurar os planos do presidente Jair Bolsonaro para o 7 de setembro, a torcida da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é para que ele perca a mão. Exagere no tom do discurso ao ponto de incomodar demais ao eleitor situado mais ao centro do espectro político e que em outras eleições nem sequer cogitaria votar no PT. A avaliação no time petista é a de que a parcela do eleitorado mais sensível ao discurso golpista de Bolsonaro dá sinais cada vez mais claros de que pode aderir a Lula.

O PT acredita que o aumento das intenções de voto de Lula nessa fatia do eleitorado é crucial para compensar as perdas em setores favorecidos pelo mega pacote de bondades bolsonarista, que inclui o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600. Principais depois que começarem os pagamentos do novo benefício.

