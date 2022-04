A resposta de Moro a quem o acusa de só querer foro privilegiado

Ainda sonhando com a Presidência, mas com um pé na disputa para o Senado, Sergio Moro rechaça a tese de que disputará as eleições deste ano apenas para se beneficiar do foro privilegiado. Na entrevista que concedeu na semana passada ao Amarelas On Air , o ex-ministro ainda defendeu a extinção do benefício.

“Olha, eu tenho um projeto de País, não sou um político profissional, que precisa de cargo, precisa de mandato. Falaram um monte de coisas, precisa ter mandato para ter foro privilegiado. Eu não preciso disso, estava inclusive lá trabalhando nos Estados Unidos. Eu vim por uma causa, que é importante para o País, para a gente poder derrotar o radicalismo.”

Segundo ele, “foro privilegiado é blindagem de político para fazer coisa errada”. “É simples assim, e é moralmente reprovável. É tratar o político como alguém superior ao cidadão comigo.”

