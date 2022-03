O recado de Lula a aliados sobre a chapa Lula-Alckmin

Interlocutores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm feito circular nas conversas de bastidores um recado do petista aos poucos que ainda criticam a chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin.

Segundo relatou à coluna um aliado que esteve recentemente com Lula, o petista tem sido curto e grosso: “Se for para trocar o vice, é bom o PT já procurar logo um novo candidato à Presidência”.

Alckmin se filia amanhã ao PSB, primeiro passo para sacramentar o acordo para ser número dois de Lula na corrida presidencial.