A irritação do movimento sindical com Lula

A eleição de Lula foi motivo da mais absoluta comemoração no movimento sindical, berço político do presidente. Mas já começa a tomar forma em algumas centrais uma certa dose de irritação com o novo governo. O problema é que, passados seis meses, era de se esperar algum sinal mais concreto por parte em favor da recomposição do caixa dos sindicatos.

As centrais querem a criação de uma nova contribuição, que traga de volta a fartura dos tempos do imposto sindical, derrubado no governo Temer. Lula diz que vai ajudar. Mas até agora não tomou nenhuma medida clara nessa direção.

+Leia também: O compromisso que as centrais querem de Lula para bancar os sindicatos