A expectativa para os debates presidenciais do segundo turno

A disputa presidencial bem mais acirrada do que se imaginava vai dificultar um eventual plano do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de se ausentar de debates, como fez na primeira etapa da eleição. Antes da votação de domingo, o presidente Jair Bolsonaro vinha indicando internamente a intenção de participar dos confrontos. As duas campanhas vão retomar já nos próximos dias as negociações sobre a participação nos confrontos na TV.

No primeiro turno, Lula faltou ao debate organizado pelo pool de veículos de comunicação integrado por VEJA, que conta também com a participação de SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado. Bolsonaro compareceu ao evento, junto com os demais presidenciáveis convidados. O pool vai realizar debates também neste segundo turno.