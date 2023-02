A torcida por Roberto Campos Neto em 2026

A briga entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, andou animando a turma que enxerga no dirigente da autoridade monetária uma alternativa para a direita em 2026. Mesmo vendendo-se como fã de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Nogueira, por exemplo, não esconde a simpatia pelo presidente do BC.

“Lá atrás, eu até combinei com o Campos Neto que um dia ele seria meu candidato a presidente. Não tem ninguém que entende mais disso do que ele. É muita identificação com meu partido. Se ele quiser, será um excelente candidato”, disse Ciro Nogueira à coluna.

Mas, pelo menos no retrato do momento, Campos Neto joga um belo balde de água fria na torcida. Ontem, ao Roda Viva, o presidente do BC jurou que não tem nenhum plano político para depois do fim de seu mandato. Ele promete retornar à iniciativa privada.