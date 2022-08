Pela primeira vez, um vinil será prensado com folhas de maconha reais

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A banda de heavy metal americana Sleep tem uma longa relação com a cannabis. O disco Holy Mountain, de 1992, tem uma folha de maconha enorme desenhada na arte da capa, músicas como “Some Grass” e o uso da palavra “stoner” (algo como “chapado”) em mais de uma canção. Tanto que o trabalho se tornou um marco no subgênero conhecido como stoner metal. Outro disco, Dopesmoker, é uma viagem – literalmente – de 63 minutos em que as letras mencionam um mundo distópico em que é necessário “seguir a fumaça” e acompanhar os “padres da erva”.

Agora, eles estão levando essa relação a um novo patamar. A nova edição de Dopesmoker está sendo prensada com folhas de cannabis de verdade. O projeto é feito em parceria com a gravadora Third Man Records, de Jack White, e inclui vinis amarelos e folhas de maconha cultivadas pela Doughouse Farms.

“Folhas de cannabis puras, não adulteradas e autênticas serão encapsuladas em PVC pela primeira vez para criar uma prensagem de luxo ‘Weedian High-Fi’ do álbum”, diz o comunicado oficial de lançamento. Conseguir uma cópia, no entanto, será uma tarefa complicada. A edição, chamada “Weedian Hi-Fi“, estará disponível apenas na loja física da gravadora, em Cass Corridor, Detroit.

A nova versão digital do disco estará disponível nas plataformas de streaming nesta sexta-feira (26), e haverá também uma prensagem em vinil preto tradicional para quem não puder viajar até Detroit.