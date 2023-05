Os ganhos milionários da legalização da maconha na Austrália

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Um estudo conduzido pela Universidade da Austrália Ocidental aponta que a legalização da cannabis na Austrália traria ao país US$ 243,5 milhões por ano nos primeiros cinco anos após a mudança na legislação. O relatório quantificou a receita que o país poderia obter a partir de dados sobre a forma e a frequência do uso de cannabis, bem como o custo estimado de fazer cumprir as leis atuais que proíbem o uso da erva.

Além disso, foram levadas em conta informações sobre a porcentagem de impostos cobrados tanto de usuários finais quanto taxas de liberação de empresas interessadas em vender maconha.

“Queríamos descobrir a verdade real sobre isso e encomendamos o estudo sem esperar nenhum resultado específico”, afirmou Brian Walker, líder do Legalize Cannabis WA, o grupo que encomendou o relatório, em entrevista à ABC Radio Perth.

Atualmente, o consumo da cannabis é ilegal na Austrália. As penas variam de US$ 2 mil a US$ 20 mil, e a condenação pode chegar a dois anos de prisão. Em casos de posse de pequenas quantidades, de até 10 gramas, a polícia pode encaminhar os usuários pegos em flagrante para sessões de aconselhamento.

Algumas regiões, no entanto, já avançaram na regulamentação e descriminalizaram o consumo pessoal. É o caso do Território da Capital Australiana, onde fica Camberra, onde 66% dos habitantes locais defendem a liberação. Uma pesquisa recente inclusive apontou que 20% dos australianos consideram o consumo de maconha mais aceitável que o consumo de tabaco.