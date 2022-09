O prejuízo bilionário das farmacêuticas com a legalização da cannabis

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Um estudo feito em conjunto pela Universidade Politécnica Estadual da Califórnia e pela Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, apontou para os prejuízos bilionários que seriam sofridos por fabricantes de medicamentos convencionais com a legalização de produtos à base de cannabis. Os autores apontam que um único evento de legalização poderia reduzir as vendas anuais do setor farmacêutico em até US$ 3 bilhões.

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores analisaram a forma como o mercado de ações de empresas farmacêuticas de capital aberto respondeu às leis que legalizaram a cannabis medicinal e recreativa durante um período de 25 anos, entre 1996 e 2019. O impacto é visível tanto em empresas responsáveis por medicamentos genéricos quanto por gigantes do setor.

“Usando um conjunto de dados e uma abordagem de estimativa nova para a política de saúde, encontramos evidências de que os investidores preveem que o acesso legal à cannabis diminuirá significativamente as vendas de medicamentos farmacêuticos convencionais”, escrevem os autores da pesquisa.

A cannabis é vista pelos especialistas como um substituto para certos medicamentos, incluindo opioides altamente viciantes. Além disso, a amplitude de tratamentos que podem ser feitos com auxílio da cannabis também contribuem para o fenômeno.

Os dados foram publicados no periódico científico PLOS One.

