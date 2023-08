Nelson Motta, Gabeira, Fernanda Abreu e outros discutem maconha em livro

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Basta fazer uma busca em qualquer livraria, física ou virtual, para perceber que os livros dedicados aos estudos e discussões sobre a maconha são escassos. Há, por exemplo, aqueles que analisam a história da erva e seus usos ao longo do tempo, ou outros que mostram os vieses envolvidos na proibição. Nas lojas virtuais, há ainda uma variedade de guias de cultivo ou panfletos a favor ou contra a legalização. Desses,

“Baseado em papos reais” (Ed. Blucher, 266 págs., R$ 59,90), que acaba de chegar às lojas, propõe uma abordagem um pouco diferente. O jornalista e produtor cultural Bruno Levinson conversou com diversas personalidades sobre diversos aspectos envolvendo a maconha. A lista de convidados para o debate é extensa e ampla, o que dá fôlego ao trabalho.

Com Nelson Motta, por exemplo, fala de bastidores do mundo da música e da televisão. Revela quem sempre curtiu um baseado e como o hábito de fumar não prejudicou sua capacidade de trabalho. Com Fernando Gabeira, discute como o Brasil tem dificuldade em debater o tema da descriminalização e da legalização sem recorrer a aspectos religiosos, policiais e familiares.

Levinson conversa com outros artistas, como Marcelo D2, Fernanda Abreu, MV Bill e o escritor Mário Prata. Mas há também bastante espaço para discussões com juízes, advogados, promotores sobre aspectos legais da proibição de consumo. As entrevistas são complementadas por relatos pessoais de Levinson.

Trata-se de uma adição interessante à ainda pequena biblioteca de estudos canábicos no Brasil.

