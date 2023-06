Menos viciante que tecnologia: o que pensam os americanos sobre a maconha

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Para os norte-americanos, a cannabis é uma droga muito menos perigosa que opióides, álcool, cigarros e bem menos viciante que a tecnologia. Os resultados foram obtidos pela Associação Americana de Psiquiatria em uma pesquisa feita com 2.201 entrevistados, todos adultos, entre os dias 20 e 23 de abril.

Os pesquisadores avaliaram as percepções das pessoas em relação à segurança e ao vício de seis substâncias: cigarros, álcool, opioides, cannabis, opioides sem prescrição e vape, além da tecnologia. Do total, 38% dos entrevistados disseram que a maconha é insegura. Em comparação, 84% disseram que cigarros são inseguros. De todas as categorias, a tecnologia foi considerada a mais segura, com 23% afirmando que ela oferecia algum grau de risco.

No caso do aspecto viciante, no entanto, o cenário é diferente. A maconha foi considerada a menos viciante de todas, atrás de opioides sem prescrição (74%), tecnologia (75%), vapes (81%), opioides com prescrição médica (81%), álcool (84%) e cigarros (85%).

“Percebemos claramente que os americanos sabem que cigarros são perigosos e viciantes”, afirmou o presidente da APA, Petros Levounis, em um comunicado divulgado à imprensa. “Podemos ajudar a prevenir mais americanos de incorrer em outros comportamentos potencialmente viciantes, como beber álcool e usar tecnologia. Por exemplo, vaping é tão viciante quanto, se não mais, do que fumar cigarros. Também podemos garantir que as pessoas saibam que hoje existem tratamentos seguros e eficazes para transtornos por uso de substâncias e vícios comportamentais. O tratamento da dependência funciona.”