Estudo projeta crescimento exponencial da maconha cultivada nos EUA

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Em 2020, os Estados Unidos cultivaram pouco mais de 3,1 mil toneladas de cannabis. Até o final da década, em 2030, esse número terá saltado para 13,8 mil toneladas. É o que aponta uma projeção inédita da New Frontier Data, consultoria especializada em informações do setor de cannabis. Os números incluem todos os tipos de cultivo, como indoor e em estufas.

Entre 2022 e 2030, a New Frontier Data afirma que a Califórnia continuará a maior produtora de cannabis do país, com 11,9 mil toneladas produzidas, seguida pela Flórida, com 8,4 milhões de toneladas. Nova York e Illinois também ocupam uma posição de destaque, além de outros 10 Estados americanos que produzirão até 4,5 mil toneladas no período.

O estudo mostra alguns fatores de atenção para que a indústria mantenha o ritmo de crescimento, como o olhar cuidadoso para as mudanças climáticas, em especial com o aumento da seca em algumas regiões, o que provocará a necessidade de sistemas de irrigação mais eficazes. A automação deve continuar a crescer, bem como a ampliação da demanda por produtos específicos, além da planta, como comestíveis à base de cannabis.

O documento pode ser encontrado na íntegra neste endereço.