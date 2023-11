Em um ano, mercado de cannabis medicinal dobra no Brasil

O mercado brasileiro da cannabis medicinal caminha para superar 1 bilhão de reais em receitas já no ano que vem. Atualmente, o país conta com aproximadamente 430 mil pacientes que movimentam R$ 699,4 milhões, crescimentos de 130% e 92% respectivamente, na comparação com 2022. Os dados constam do 2º Anuário da Cannabis Medicinal no Brasil, lançado nesta terça-feira, dia 7, pela Kaya Mind, primeira empresa brasileira especializada em dados e inteligência de mercado no segmento da cannabis, do cânhamo e de seus derivados. De acordo com o documento, os brasileiros contam com a oferta de mais de 1.700 produtos com 25 formas farmacêuticas diferentes. O fornecimento fica por conta de 897 empresas e 137 associações de pacientes. Para 2024, a estimativa é que o mercado fature R$ 1,014 bilhão, passando para mais de R$ 1,4 bilhão em 2025.

Apesar de não trazer o número total de médicos que prescrevem cannabis no Brasil, a Kaya Mind, com base em um banco de dados com mais de 1.500 profissionais de saúde, calculou em R$ 529,54 o preço médio dessas consultas no Brasil. A empresa agrupou ainda as especialidades e condições mais comuns para as quais são indicados produtos de cannabis: clínica médica e saúde em geral (34%); condições neurológicas (16%); condições psiquiátricas (15%); dores (9%) e família e comunidade (9%). O documento completo, com esses e outros dados, já está disponível de forma gratuita neste link.