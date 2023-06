Drew Barrymore: atriz fala em substâncias alucinógenas para superar trauma

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Em uma reveladora entrevista à revista americana New York Magazine, a atriz Drew Barrymore afirmou que pensa em experimentar tratamentos alternativos com substâncias psicodélicas para superar o trauma do divórcio e antigos problemas da infância. “Eu realmente acho que tenho algumas coisas sérias enterradas. E não sei se deveria tentar um tratamento com MDMA ou psilocibina como forma de chegar a algum estado em que pudesse ver as coisas demaneira diferente”, disse ela, referindo-se, respectivamente, à substância presente nos cogumelos mágicos e ao ecstasy.

A atriz tem um histórico complicado relacionado ao uso de drogas. Começou a carreira no cinema muito cedo e aos 7 anos já era uma estrela após sua aparição em E.T. O Extraterrestre. Ela conta que foi exposta ao álcool e às drogas muito cedo. Fumou maconha pela primeira vez aos 10 anos, usou cocaína aos 12 e aos 14 anos já havia sido internada em clínicas de reabilitação duas vezes.

A psilocibina e o MDMA vem sendo testados, com sucesso crescente, em tratamentos de diferentes tipos de traumas. Estudos apontam que os cogumelos podem ser eficazes em pacientes com estresse pós-traumático e também vem apresentando resultados positivos no tratamento de pacientes com diagnóstico de alcoolismo. Recentemente, os estados americanos de Oregon e Colorado já legalizaram as substâncias para uso medicinal controlado.

Hoje, Barrymore acabou de gravar a terceira temporada do talk show The Drew Barrymore Show, um sucesso viral que teve início ainda durante o período mais crítico da pandemia, com estúdios vazios.