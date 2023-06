Curso de cannabis medicinal da USP é o mais vendido da universidade

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Em 2021, a USP lançou um curso à distância com foco em medicamentos à base de cannabis e a melhor forma de prescrevê-los. Em menos de dois anos, as aulas de “Medicina Canabinoide: Abordagem Baseada em Evidências Científicas” são as mais vendidas da história da plataforma EaD da universidade. Foram mais de 600 alunos inscritos e 17 mil acessos.

O curso é coordenado pelo Dr. Renato Anghinah, neurologista e diretor médico da HempMeds Brasil, e foi feito em parceria com a HempMeds e o Hospital das Clínicas. São 15 horas de aulas, com temas como estudo das bases fisiológicas, bases farmacológicas da medicina canabinoide, indicações clínicas em adultos, epilepsia, dor, cuidados paliativos, canabinóides em demência e distúrbios de comportamento, indicações clínicas com discussão de casos e dosagem e prescrição de cannabis medicinal. As aulas devem ser concluídas em até seis meses e o valor total do pacote é R$ 1900.

O avanço da legislação e o crescente interesse pelo tema ajudam a explicar o fenômeno. O contingente de médicos prescritores no Brasil ainda é pequeno – apenas 6,3 mil em dezembro de 2021, segundo dados da auditoria Close-Up International – e faltam fontes confiáveis que ajudem a embasar a prescrição.

Agora, com a distribuição de medicamentos à base de cannabis pelo SUS e a ampliação da busca por esse tipo de tratamento, a procura pelo curso deve subir ainda mais.