Como o uso de substâncias psicoativas pode ajudar astronautas no espaço

As viagens espaciais de longa duração ainda são um sonho distante. Mas à medida que a nova corrida espacial ganha velocidade com a participação de governos e empresas privadas, já se vislumbra um momento de nossa história em que será preciso deixar a órbita terrestre em busca de recursos. E substâncias psicodélicas podem ter um papel determinante na manutenção da saúde dos astronautas.

É o que diz um novo estudo, liderado pelos pesquisadores Leonard Lerer e Jeet Varia e publicado no periódico científico Frontiers in Space Technologies. “A pesquisa com psicodélicos está no meio de um renascimento e as substâncias psicoativas estão sendo exploradas não apenas por seu potencial terapêutico em psiquiatria, mas também por sua capacidade de promover a neuroplasticidade, modular o sistema imunológico e reduzir a inflamação”, escrevem os cientistas.

A Nasa já reconhece que manter o bem-estar no espaço é uma tarefa complicada. Em seu site, lista ao menos 30 riscos já conhecidos da permanência no espaço, incluindo irritabilidade, lapsos de atenção, insônia, queda no vigor e na motivação, ansiedade e depressão e outros distúrbios. É aí que entram as substâncias psicodélicas, já que elas podem tratar alguns desses sintomas.

“Dadas as pressões psicológicas das viagens espaciais de longa duração em nível individual e em grupo, é útil considerar os potenciais efeitos positivos e adaptativos da experiência psicodélica que incluem estados enriquecidos de consciência, maior flexibilidade cognitiva, maior criatividade, maior capacidade de atribuir significado e valor, empatia, percepção aprimorada e autoconsciência”, escrevem os pesquisadores.

É preciso frisar que não há dados empíricos sobre os benefícios das substâncias, como cannabis e cogumelos, durante viagens espaciais. As conclusões dos cientistas se baseiam em dados coletados aqui, na Terra, e apenas sugerem os benefícios possíveis.