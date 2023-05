Como a maconha pode ajudar a preservar frutas

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Além de diversas aplicações medicinais, o canabidiol, ou CBD, um dos princípios ativos da maconha, pode ajudar a preservar alimentos e retardar a ação bacteriana em frutas e legumes.

Um estudo publicado no periódico científico ACS Applied Materials & Interfaces indica que morangos que receberam um tratamento à base de CBD mantiveram a cor, o peso e as propriedades originais por ao menos 15 dias, enquanto as frutas que não passaram pelo mesmo processo sofreram muito mais com a ação do tempo.

O tratamento consistia em CBD isolado, combinado com polímeros biodegradáveis. As nanopartículas criadas em laboratório pelos cientistas da Universidade Thammasat e do Instituto de Pesquisa Chulabhorn, na Tailândia, eram então misturadas com água e com alginato de sódio, composto químico usado na indústria alimentícia como emulsificante. Os morangos eram mergulhados nessa solução, e depois passavam por um segundo banho de ácido ascórbico e cloreto de cálcio, que tornavam a mistura em um gel. Depois, foram guardados em potes de plástico na geladeira por várias semanas.

Além de preservar a cor e o peso, o tratamento à base de CBD reduziu a ação de microrganismos nas frutas, em comparação com os morangos não tratados.

Ainda já muito para estudar, mas a pesquisa revela um novo caminho possível de aplicação da cannabis em outras áreas além da medicina.

