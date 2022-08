Baseado gigante e metaverso: o show de Eminem e Snoop Dogg no VMA

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Os rappers Eminem e Snoop Dogg fizeram um dos shows mais comentados do VMA, a premiação da MTV realizada nos Estados Unidos na noite de domingo (28).

Ambos aparecem inicialmente sentados lado a lado em um sofá, e Snoop Dogg fuma um baseado gigante. Após um curto diálogo, ambo são transportados para um ambiente digital em que seus avatares começam a cantar. Além de menções à maconha na letra, folhas de cannabis podem ser vistas ao fundo.

O show foi projetado em parceria com a Yuga Labs, startups que criou os polêmicos NFTs Bored Apes, com suas imagens de macacos que são vendidas a preços inacreditáveis no metaverso, e faz menções ao ambiente digital Otherside, ainda em produção, que vai mesclar interações online e games. Snoop Dogg tem investido no metaverso e tem planos para se tornar um magnata dos ambientes digitais.

Depois da “viagem”, ambos retornam ao palco da premiação para concluir o show.

Assista à performance: