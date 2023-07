Anvisa proíbe importação de Cannabis in natura, flores e partes da planta

Giro VEJA - quarta, 19 de julho

A aposta do governo Lula na retomada econômica

O Ministério da Fazenda decidiu rever para cima a estimativa de crescimento do PIB de 2023. A previsão, que era de 1,9%, agora será de 2,5%. Por trás dos números, o governo segue em queda de braço com o Banco Central, por conta da atual política de juros. O tema aparece inclusive no relatório divulgado hoje pela Secretaria de Política Econômica do ministério para justificar as novas projeções.